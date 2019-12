Homem morre esmagado por camião destravado em Miranda do Douro

Glória Lopes Hoje às 17:16 Facebook

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu esta tarde de sexta-feira na sequência de ferimentos graves provocados por um camião que estaria destravado dentro de um armazém de rações, na localidade de Vale de Águia, em Miranda do Douro.

Segundo o responsável pelo gabinete de relações públicas do comando da GNR de Bragança, Hernâni Martins, "a vítima é um cliente que estaria dentro do armazém e foi colhido por um veículo pesado de mercadorias que o esmagou contra uma parede". Tudo indica que o camião estava destravado. "Foi considerado um acidente de trabalho pelo que vai ser investigado pela Autoridade para as Condições de Trabalho", acrescentou o responsável.

O acidente ocorreu cerca das 14.30 horas e o socorro envolveu oito elementos dos bombeiros de Mirando do Douro e da GNR, apoiados por quatro viaturas. O óbito só foi atestado pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Bragança.