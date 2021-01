Idoso morre na Misericórdia de Miranda do Douro em surto com 76 casos

Glória Lopes Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com 93 anos, morreu no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro, onde foi detetado um surto de covid-19 na semana passada.

Na instituição, foram confirmados 76 casos positivos de coronavírus, nomeadamente 60 dos 74 utentes e 16 funcionários, num total de 42 pessoas, adiantou uma fonte daquela Santa Casa, onde na passada quinta-feira foram realizados mais de uma centena de testes covid-19. Três idosos requerem maior vigilância médica devido ao seu estado de saúde.

A direção tomou medidas de imediato, quando no dia 23 uma funcionária apresentou sintomas e testou positivo, nomeadamente a desinfeção das instalações e a separação dos utentes positivos e negativos.