Cadáveres de abutres encontrados dentro do ninho no Parque Natural do Douro

Dois cadáveres de britango, ou abutre-do-egito, foram encontrados no ninho numa zona do Parque Natural do Douro Internacional, cujas análises realizadas indicam que foram vítimas de envenenamento.

Os britangos foram recolhidos no âmbito do projeto Life Rupis, que trabalha para proteger águias e abutres ameaçados no Douro internacional. "O uso ilegal ou negligente de venenos é uma das maiores ameaças para muitas espécies protegidas em Portugal e Espanha.

E não são só os animais selvagens que correm perigo: os venenos que matam abutres também são um perigo para animais domésticos e para as pessoas," referiu numa nota de imprensa Joaquim Teodósio, da SPEA, coordenador do projeto Life Rupis. "Para além de casos em que as vítimas foram espécies selvagens ameaçadas, no Life Rupis estamos a acompanhar situações em que morreram ovelhas ou cães de habitantes locais, por exemplo.", acrescenta a mesma nota.

Os britangos encontrados no Douro foram recolhidos por elementos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com o apoio da empresa Oriolus e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

Segundo as análises realizadas aos seus restos mortais, estas aves terão morrido por ingerir um veneno ilegal, o carbofurano. Esta substância terá provavelmente sido colocada em iscos espalhados no terreno com o intuito de matar animais selvagens ou assilvestrados, como de resto terá possivelmente acontecido noutros casos acompanhados pelo projeto.