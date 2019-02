Homem ferido com gravidade ao lançar foguete em Trás-os-Montes

Ontem às 23:22 Facebook

Um homem ficou ferido com gravidade esta noite na sequência do rebentamento de um foguete durante uma festa em Ifanes, aldeia do concelho de Miranda do Douro,

Segundo apurou o JN, o homem sofreu ferimentos ao nível do rosto quando procedia ao lançamento de um foguete, cerca das 21 horas, durante a romaria de São Sebastião, em Ifanes.

O comandante dos Bombeiros de Miranda do Douro, Luís Martins, indicou que a vítima foi socorrida no local pelos bombeiros da corporação que lidera. Tiveram o apoio do INEM e da ambulância de Suporte Básico de Vida de Mogadouro. Também foi accionado o helicóptero para transportar o ferido para o hospital.