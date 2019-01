Iguarias mirandesas à prova em fevereiro

Eduardo Pinto Hoje às 18:02 Facebook

O Município de Miranda do Douro está a ultimar os preparativos para a XX edição do Festival de Sabores Mirandeses, que se realiza entre 15 e 17 de fevereiro, no Jardim dos Frades Trinos.

De acordo com a autarquia, o principal objetivo continua a ser "estimular e divulgar o artesanato e a gastronomia local", promovendo a competitividade das raças autóctones como a vitela mirandesa, o cordeiro de raça churra galega mirandesa, bem como o porco e seus derivados. Fumeiro, roscos, sodos e bola doce também não vão faltar.

Por outro lado, esta aposta contribui para "incentivar o desenvolvimento" daqueles setores, que se assumem como pilares importantes na estratégia de progresso sustentável da região mirandesa.

O Festival de Sabores Mirandeses serve igualmente para divulgar aos visitantes a cultura mirandesa, através de danças dos pauliteiros e do som das gaitas de foles. Há ainda passeios BTT e pedestres, apresentação de livros e montarias ao javali integrados no recheado programa de três dias.