Quatro pessoas intoxicadas após incêndio em restaurante

Glória Lopes Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro pessoas receberam tratamento médico na sequência de um incêndio num restaurante em Miranda do Douro, esta segunda-feira.

As vítimas, que trabalhavam no estabelecimento, tiveram de receber assistência médica no centro de saúde local, devido à inalação de fumo e intoxicação por monóxido de carbono. Uma delas acabou por ser transferida para o Hospital de Bragança, "por precaução", informou uma fonte dos Bombeiros de Miranda do Douro.

"O incêndio que ocorreu na cozinha propagou-se pelo sistema de exaustão", explicou o comandante dos voluntários daquela vila, Luís Martins. O fogo foi combatido por 27 meios humanos apoiados por sete viaturas.