Jovem detido em Miranda do Douro por furar confinamento obrigatório

Glória Lopes Hoje às 11:17

A GNR divulgou esta segunda-feira que deteve um homem, com 26 anos, em Miranda do Douro, no passado dia 9 de julho por "desobediência e propagação de doença".

A GNR foi informada que um homem estaria a circular na via pública, infringido o seu dever de confinamento obrigatório decretado pela autoridade de saúde pública, comportamento que levou os militares da Guarda a efetuar a detenção ao abrigo do crime de desobediência e propagação de doença.

"Ainda durante o mesmo dia foram levantados vários autos de contraordenação por incumprimento da obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras em estabelecimento comerciais", informou fonte do comando da GNR de Bragança que deu conta que nos próximos dias irá intensificar a vigilância e fiscalização do cumprimento dos deveres impostos pelo regime contraordenacional em vigor.