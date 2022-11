Miranda do Douro exige em tribunal impostos sobre duas barragens

Câmara avança com processos-crime contra várias entidades e reclama liquidação pela Autoridade Tributária.

A Câmara de Miranda do Douro vai avançar com processos-crime e cíveis contra a EDP, a Movhera, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) por não defenderem o interesse público no que respeita à falta de liquidação dos impostos na venda da duas barragens de Miranda e Picote ao grupo francês liderado pela Engie.

No Ministério Público está já a decorrer um processo de investigação contra a EDP relacionado com o negócio da venda de seis barragens no rio Douro, em que a Câmara é assistente.