Miranda do Douro fecha biblioteca municipal por falta de condições de segurança

JN/Agências Hoje às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A Biblioteca Municipal de Miranda do Douro foi encerrada ao público devido aos perigos apresentados pela deficiente instalação elétrica e degradação do equipamento público provocada pelas infiltrações de água, disse esta terça-feira à Lusa a presidente da câmara.

"Tomámos esta decisão de encerrar ao público a biblioteca municipal, porque o edifício apresenta um elevado estado de degradação devido à falta de manutenção e intervenções de fundo há imensos anos", explicou Helena Barril.

A Biblioteca Municipal de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, e de acordo com a autarca, este equipamento não tem qualquer tipo de intervenção e obras de manutenção desde 2006.

PUB

"O estado de conservação das estruturas elétricas do edifício foi-se agravando e para segurança de todos e do próprio espólio da biblioteca, pareceu-nos que a melhor decisão foi a de encerrar o equipamento", vincou.

Helena Barril descreveu a instalação elétrica do edifício "como caótica", devido às infiltrações da água da chuva, o que provocava "constantes anomalias, não só no aquecimento, ar condicionado, mas também nas tomadas ou no piso radiante do imóvel".

"Tivemos de desligar todos os sistemas elétricos da biblioteca para evitar curto-circuitos. Tentámos minimizar alguns problemas, mas chegou-se a um ponto em que tivemos de fechar a biblioteca ao público", frisou a autarca social-democrata.

A autarca do distrito de Bragança disse ainda que, "com estas deficiências técnicas, a segurança dos utilizadores e funcionários da biblioteca estavam a correr sérios riscos, devido aos frequentes curto-circuitos elétricos".

As previsões da reabertura da biblioteca de Miranda do Douro apontam para 10 de julho de 2023, dia da cidade e feriado municipal.

A Biblioteca Municipal de Miranda do Douro está instalada na igreja dos Frades Trinos, cuja construção remonta ao século XVIII, sendo de origem barroca.Este monumento municipal foi instalado neste imóvel histórico em 1999 e ostenta o nome do investigador e historiador da cultura mirandesa, António Maria Mourinho.