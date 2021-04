Miranda do Douro lança app para valorizar património do concelho

JN Hoje às 17:27 Facebook

O município criou a "YPortal - Miranda do Douro" para reforçar os laços com a comunidade local e os visitantes. A aplicação vai apresentar sugestões turísticas e informações gerais.

A iniciativa pretende "divulgar as diferentes atividades, promover o património natural e cultural, os locais de interesse público" do concelho, lê-se no comunicado da autarquia. Porém, há informações como os contactos úteis e as ocorrências que o utilizador da app, seja ele visitante ou residente, poderá consultar online.

Entre os conteúdos estão um "guia turístico (onde comer, onde dormir, o que visitar, percursos, rotas, património, gastronomia), agenda cultural e a agenda transfronteiriça".

O projeto conta com o cofinanciamento do projeto Flumen Durius, onde o município de Miranda do Douro, o Ayuntamiento de Zamora, a Fundação Santa María la Real, a Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro são parceiros.

A aplicação vai estar disponível nos principais sistemas operativos para telemóvel e é gratuita.