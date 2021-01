Misericórdia de Miranda do Douro regista nove mortes por covid-19

Glória Lopes Hoje às 15:05 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro contabiliza esta quarta-feira um total de nove mortes associadas a infeções por SARS-CoV-2. O primeiro caso foi registado a 23 de dezembro entre os funcionários.

Os últimos óbitos confirmados são os de duas mulheres, de 93 e 94 anos, cujo estado de saúde era grave e se encontravam muito debilitadas, além de padecerem de várias patologias associadas à idade, segundo uma fonte da instituição.

Os 63 utentes do lar estão todos infetados. Quatro pessoas continuam internadas no Hospital de Bragança "com um quadro clínico estável e controlado", sublinhou a mesma fonte, e os que permanecem na instituição estão sob vigilância. Em os 42 funcionários, 28 estão infetados.

Há ainda surtos no lar de Palaçoulo, propriedade daquela Santa Casa, e no de S. Martinho de Angueira.

O concelho de Miranda do Douro tem atualmente 186 casos ativos para covid-19 e está na lista dos concelhos de risco extremamente elevado de contágio.