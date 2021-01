Monjas de Palaçoulo: Fazer mosteiro do zero "é uma aventura"

Glória Lopes Hoje às 13:35 Facebook

Palaçoulo acolhe o último mosteiro construído em Portugal. Uma dezena de monjas cultivam a terra, transformam produtos agrícolas, rezam e cantam.

Dez monjas italianas estão a fazer história em Miranda do Douro, erguendo um mosteiro cisterciense desde a primeira pedra. O que não acontecia em Portugal desde 1834. Por ora, as irmãs da Ordem Cisterciense de Estrita Observância (trapista) da comunidade de Vitorchiano, na região de Lácio, entre os 36 e os 83 anos, com formações variadas, desde artes, à filosofia e engenharia alimentar, estão a viver na casa de acolhimento, onde será instalada uma hospedaria enquanto o edifício do mosteiro não é construído. "Isto é uma grande aventura ", sintetiza a irmã Anunciada, 58 anos.