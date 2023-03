Muitos aprendem mas poucos falam mirandês

Oito em cada 10 alunos estudam a língua, mas só a usam quando vão às aldeias e conversam com os avós. Situação "muito crítica", conclui estudo.

Desde o pré-escolar que Inês Preto aprende mirandês na escola, mas a jovem de 14 anos admite que na vida diária praticamente só a usa para falar com os avós quando vai a Paradela, aldeia de onde é oriunda a família, a poucos quilómetros de Miranda do Douro. "Com os colegas falamos português, porque dá mais jeito", explicou Inês, que tem consciência da importância de viver num concelho que tem uma língua reconhecida. "Matriculei-me na disciplina de Língua e Cultura Mirandesa, que é de opção, porque é importante, pois só há um concelho no país que tem uma língua e é o nosso", referiu a jovem, orgulhosa com o património imaterial.

Inês exemplifica as conclusões de um estudo da Universidade de Vigo, que concluiu que das cerca de 3500 de pessoas que conhecem a língua, apenas 1500 a usam com regularidade. E apenas 2% dos menores de 18 anos a utilizam.