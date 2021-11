Mulher morreu atropelada quando atravessava uma estrada

Hoje às 20:00 Facebook

Uma mulher de 79 anos morreu este sábado em Miranda do Douro na sequência de atropelamento rodoviário.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro, a vítima estava a atravessar a estrada nacional 218, a cerca de 30 metros de uma passadeira, quando foi apanhada por uma viatura ligeira de passageiros. "Ficou gravemente ferida no atropelamento, foi acionado o helicóptero do INEM, mas o transporte já não chegou a ser feito, porque o óbito foi declarado no local pelo médico do meio aéreo", explicou Luís Martins, o responsável pela corporação.