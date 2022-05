"Nordeste" em Miranda do Douro pelas tradições

JN Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Espetáculo que junta teatro, dança, vídeo e música, continua este sábado em Miranda do Douro, seguindo, depois para Macedo de Cavaleiros e Vinhais.

Chama-se "Nordeste" e é um espetáculo-percurso que visa mostrar elementos que identificam Trás-os-Montes, como as máscaras e rituais das festas de inverno e as danças dos Pauliteiros.

Com a participação de 50 pessoas das comunidades por onde vai passar (este sábado no centro histórico de Miranda do Douro, nos próximos dias 10 e 11, no jardim da Casa Falcão, Macedo de Cavaleiros, e a 9 e 10 de julho no centro histórico de Vinhais), "Nordeste" conta com grupos culturais locais.

"A evocação de culturas pré-cristãs, o culto ao sol e ao ciclo da terra, os rituais de iniciação e fertilidade, a celebração do misterioso, do oculto, das dimensões humanas mais selvagens e indomadas são alguns dos tópicos que abordamos de forma livre e poética", pode ler-se em nota da organização.

"Opção de partida foi também a de abordar os rituais e festividades tradicionais com um enfoque no futuro. Mais do que a sua celebração nostálgica, interessa-nos debater os processos de atualização das tradições e indagar o que reside no seu âmago que importa ser preservado. As questões da "recuperação" das festas, da patrimonialização de rituais e tradições, da turistificação de celebrações são temáticas que nos interessa refletir e debater", acrescenta.

A entrada é livre.