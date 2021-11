Nova rota turística liga Mirando do Douro à Guarda

R.P. Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Clube Escape Livre lançou uma nova rota turística, a da EN221, ocasião assinalada com a inauguração do totem turístico junto ao Km0, em Miranda do Douro. Trata-se de mais uma etapa do projeto Rotas de Portugal, que explora as estradas que nos ligam Interior do país.

Com o apoio da SEAT Portugal e das Aldeias Históricas de Portugal e em parceria com todos os municípios e comissões vitivinícolas que a estrada atravessa, a Rota Turística da EN 221 leva a percorrer a estrada de Miranda do Douro até à cidade da Guarda.

São cerca de 184 quilómetros serpenteando o Douro e a fronteira com Espanha, que permitem aceder uma vasta rede de miradouros, atravessar o rio e chegar às portas da Serra da Estrela.

A EN221 cruza os concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Guarda e cruza as regiões vitivinícolas de Trás-os-Montes, Douro e Beira Interior.

À apresentação do roteiro, realizado a bordo dos novos SEAT Ateca e SEAT Leon FR Sportstourer seguiu-se a inauguração, no Km0 da EN221, de um totem turístico com um QR Code. Assim, todos os viajantes poderão ter acesso a um roteiro e a mapa via Google Maps que permitirá percorrer toda a EN221.

Estiveram presentes na apresentação do projeto Helena Barril, presidente da Câmara de Miranda do Douro, José Relvas, presidente da Assembleia Municipal da Guarda, Rui Ventura, Câmara de Pinhel, Carlos Condesso, Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Nuno Ferreira, Freixo de Espada à Cinta, Márcia Barros, vereadora da Autarquia de Mogadouro, Ana Alves da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes e representantes da SEAT.

"Acreditamos que as Rotas de Portugal têm um enorme potencial de atração turística. Mas este é apenas o primeiro passo da viagem. Agora é preciso que todos os municípios e agentes de promoção do território trabalhem, em conjunto, e encontrem novas formas de promover e divulgar esta Rota.", resumiu Luís Coelho, diretor criativo do Escape Livre e responsável do projeto

PUB

As Rotas de Portugal regressam já no início de 2022, com a Rota Turística da Estrada Nacional 17, a célebre Estrada da Beira, que liga Coimbra a Celorico da Beira, concluindo com a EN16 que atravessa Portugal de Aveiro a Vilar Formoso.