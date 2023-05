Novo hotel em Miranda do Douro será o maior investimento privado no concelho

A Câmara de Miranda do Douro está a negociar a cedência do direito de superfície de um terreno municipal, por 60 anos, para a construção de um hotel de quatro estrelas, com a expectativa que seja "a primeira parte do possível maior investimento privado realizado no concelho", revelou Vítor Bernardo, vereador.

O projeto foi considerado "de caráter estratégico municipal", afirmou Vítor Bernardo, que deposita grande esperança no empreendimento pela possibilidade de criar dezenas de postos de trabalho e de contribuir para o desenvolvimento do turismo.

O concelho de Miranda do Douro é o segundo com mais camas, cerca de 700, a nível de alojamento no distrito de Bragança. "Com este projeto pode-se aumentar o turismo de qualidade", afirmou Vítor Bernardo.