Parceria entre governo e municípios permitiu requalificar quatro escolas transmontanas

As obras de requalificação e de modernização das Escolas EB 2/3 de Miranda do Douro e de Alfândega da Fé foram inauguradas esta sexta-feira pela secretária de Estado da Educação, Inês Ramires.

Estas intervenções foram as últimas de um pacote de cerca de cinco milhões de euros que o governo concretizou em parceria com quatro municípios transmontanos, nomeadamente Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Miranda do Douro e Valpaços.

Na requalificação e modernização da Escola de Miranda do Douro, inauguradas esta sexta-feira, foram gastos mais de um milhão de euros e na de Alfândega da Fé, cerca de 1,7 milhões de euros.

Na quinta-feira, a governante já tinha inaugurado as obras nas escolas de Carrazeda de Ansiães, onde foram investidos 2,3 milhões de euros, e Valpaços. "As autarquias perceberam as mais valias de investirem em conjunto com o Ministério da Educação, canalizando os fundos para a esfera da requalificação das infraestruturas escolares que precisam deste apoio e que permitem um processo de aprendizagem sem problemas físicos", explicou Inês Ramires.