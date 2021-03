PSD aposta em Helena Barril para a Câmara de Miranda do Douro

Glória Lopes Hoje às 10:03 Facebook

A Comissão Política Concelhia do PSD de Miranda do Douro escolheu Helena Barril, funcionária do Serviço de Finanças, para ser candidata à presidência da Câmara Municipal desta cidade transmontana.

Helena Barril, 51 anos, natural de Miranda do Douro, cidade onde reside e trabalha, foi escolhida pela "credibilidade, confiança e proximidade de alguém que vive e sente as dinâmicas quotidianas do concelho, que partilha as aspirações de desenvolvimento e progresso dos residentes, competência e visão estratégica para trilhar o caminho", explica a concelhia mirandesa.

A candidata é apresentada pelo PSD como "uma mulher independente e determinada, que não possui qualquer filiação partidária, rege-se por valores de liberdade, respeito, honestidade", acrescenta Nuno Rodrigues, líder da concelhia.

Trata-se da primeira mulher no concelho a assumir uma candidatura à Presidência da Câmara Municipal.