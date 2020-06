Raio atinge e destrói por completo cruzeiro em Miranda do Douro

Glória Lopes Hoje às 10:55 Facebook

Um raio destruiu completamente o cruzeiro no Santuário de Nossa Senhora do Naso, na localidade de Póvoa, concelho de Miranda do Douro, durante uma trovoada que se abateu sobre esta zona, este domingo, por volta das 20 horas.

O monumento ficou totalmente destruído, bem como o quadro elétrico das instalações do santuário.

Segundo a GNR, não há registo de feridos.

Esta segunda-feira, aconteceu uma missa campal neste local, a propósito do regresso das celebrações religiosas no âmbito da pandemia de covid-19.

Doze distritos de Portugal Continental estiveram sob aviso amarelo, entre as 11 e as 21 horas deste domingo, devido à previsão de trovoada, chuva forte e queda de granizo.