Secundária de Miranda do Douro escalou 425 lugares

A Escola Secundária de Mirada do Douro é a melhor colocada do distrito de Bragança no ranking de 2023. A nível nacional, ocupa a posição 96, escalando 425 lugares face ao ranking de 2021, quando ficou na posição 551, com uma média de 10,7.

"Temos noção que os resultados estão relacionados com o lote de alunos do ano, que neste caso foram melhores", explicou António Santos, diretor do Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro.

A escola ficou com uma média de 12,7, num total de 57 exames. "Apesar de os professores serem, de facto, bons e de a escola tentar criar as melhores condições de aprendizagem, os bons alunos marcaram a diferença. Este ano ,tivemos um bom lote de estudantes", acrescentou o responsável.

A Secundária de Vinhais está em segundo lugar a nível distrital e a Escola Miguel Torga (Bragança) em terceiro.