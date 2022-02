SEDES chega a Miranda do Douro para refletir sobre "país esquecido"

Glória Lopes Hoje às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A região de Trás-os-Montes passou a dispor de uma representação da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social - com a tomada de posse, este sábado, em Miranda do Douro, do Conselho Distrital de Bragança

O presidente do Conselho Distrital de Bragança, Óscar Afonso, salientou, durante a cerimónia, que este organismo alargou-se a Vila Real "para ter escala" aglutinando todo Trás-os-Montes. "Temos mais dimensão, somos mais e podemos ser mais ouvidos", referiu.



A SEDES já tinha distritais em Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Portalegre, Santarém e Setúbal.

O presidente da SEDES, Álvaro Beleza, defendeu em Miranda do Douro que não chega o país avançar para a regionalização, que deve ainda ser criado um senado e instalar os círculos uninominais para ajudar a desenvolver o território. "A SEDES em Miranda do Douro agrada-me porque representa o país esquecido", afirmou.