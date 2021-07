JN/Agências Hoje às 14:22 Facebook

Uma mulher de cerca de 60 anos foi encontrada morta, este sábado, num poço em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

O alerta para a ocorrência foi dado às 7.50 e o adjunto de comando dos Bombeiros de Miranda do Douro, André Carvalho, apontou para uma morte acidental.

Terá caído descuido por doença súbita, disse, explicado que se tratava de pessoa com histórico de problemas de saúde.