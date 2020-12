Surto com 80 casos em lar de Miranda do Douro

Glória Lopes Hoje às 12:43 Facebook

Foi detetado um surto de covid-19 com cerca de 80 casos no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro, depois de duas funcionárias terem acusado positivo e, na quarta-feira, terem sido realizados mais de 140 testes.

"Fez-se um rastreio a toda a gente e temos um número considerável de pessoas positivas, utentes e funcionários. Para já não há ninguém em risco, nem com complicações. Estão todos assintomáticos", explicou Jacinta Fernandes, a provedora daquela Santa Casa da Misericórdia, adiantando que há mais quatro casos que aguardam resultados dos testes.

A direção tomou providências de imediato, nomeadamente a separação de casos positivos e negativos. "O edifício do lar foi já desinfetado, nomeadamente áreas comuns e quartos. Acabamos há instantes a reunião com a Saúde Pública e estamos a separar os utentes que testaram positivo dos restantes, de acordo com as recomendações dentro do nosso próprio espaço. As funcionárias que testaram positivo estão em casa", acrescentou Jacinta Fernandes.