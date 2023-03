Trabalhador ferido com gravidade quando montava tenda para uma feira

Um homem ficou ferido com gravidade na sequência da queda de uma máquina com grua, esta quarta-feira, quando procedia à montagem de uma tenda para a Feira da Bola Doce e dos Produtos da Terra, em Miranda do Douro.

Uma fonte dos Bombeiros indicou que se trata de um ferido grave e que foi acionado o helicóptero do INEM estacionado em Macedo de Cavaleiros para socorrer a vítima.

O JN apurou que o homem ficou ferido na sequência da queda da máquina que arrastou o trabalhador que estava na plataforma do veículo.

A vítima era funcionário da empresa contratada pelo município de Miranda do Douro para erguer a tenda para aquele certame que se realiza no fim de semana de 6 a 8 de abril.