Um morto em despiste de carro que caiu ao rio em Miranda do Douro

Um homem, com cerca de 80 anos, morreu este domingo na sequência do despiste de um automóvel, que depois caiu numa ribanceira e resvalou para o rio Fresno, em Miranda do Douro.

Segundo Luís Martins, comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro, o homem despistou-se numa ponte dentro da cidade e o automóvel caiu por uma ribanceira. "Depois de sofrer o acidente, a viatura caiu ao rio. A vítima, natural do concelho, sofreu vários ferimentos, ficou em estado grave e foi transportada para a Urgência Básica de Mogadouro pelo INEM", explicou.

O óbito foi declarado já na unidade de Mogadouro, apurou o JN.