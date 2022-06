Aldeia de Mirandela recebe festival de artes performativas sobre o Vale do Tua

Projeto "Pelo andar da Carruagem" foi selecionado para integrar o Festival do Novo Bauhaus Europeu.

A aldeia de Frechas, no concelho de Mirandela, vai acolher, amanhã, o festival de artes performativas multidisciplinar denominado "Pelo andar da Carruagem".

A iniciativa inspira-se na antiga linha de comboio do Tua e foi concebida pela associação cultural Pacatodisseia. "Durante cinco meses, cinco artistas exploraram e entrevistaram as populações de cinco aldeias, uma em cada concelho que compõe o Vale do Tua: Amieiro em Alijó, Pombal de Ansiães em Carrazeda de Ansiães, Ribeirinha em Vila Flor, Sobreira em Murça e Frechas em Mirandela.

"Foi a partir deste encontro, das memórias, tradições e beleza natural do Vale do Tua, que cada artista desenvolveu uma performance, que inclui música, dança e teatro, com a participação direta dos habitantes das aldeias ou de elementos da natureza deste vale lindíssimo que é o Tua", conta Maria João Santos, mentora do projeto.

"Vamos ver toda uma região que nos deliciou e muito nos inspirou, ao ponto de termos material para vários festivais e não apenas um", adianta.

Para o presidente da junta de freguesia de Frechas, anfitriã do festival, não há dúvidas sobre as mais-valias que este evento pode trazer. "Desde a primeira hora, recebemos a ideia de braços abertos, certos da sua importância para a nossa freguesia, porque vai trazer muita visibilidade e esperemos que seja um ponto de partida para que outras iniciativas aconteçam no futuro para divulgarmos as potencialidades do nosso território", afirma José Carlos Teixeira.

O programa do festival inclui três performances dos artistas Fernando Mota (música), Carla Galvão e Sofia Cabrita (Teatro), Yola Pinto e Nuno Veiga (dança), duas instalações multimédia e uma exposição de fotografia, desenvolvidas em parceria com os alunos da Escola Superior de Administração, Comunicação e Turismo de Mirandela, a apresentação do grupo tradicional de castanholas de Contins, uma sessão de Birdwatching e uma conversa sobre a Linha do Tua.

O Parque Natural Regional do Vale do Tua - que inclui os concelhos de Mirandela, Alijó, Vila Flor, Murça e Carrazeda de Ansiães - é um dos parceiros deste festival. O seu diretor adianta que a realização deste festival "foi candidatada à Direção Geral de Artes e Espectáculos em parceria com a Pacatodisseia, e fizemos também a candidatura deste projeto a nível da União Europeia, que considerou um projecto exemplar ao nível do desenvolvimento sustentável e de capacitar a cultura como forma de afirmação da identidade de um território", refere Artur Cascarejo.

O projeto "Pelo Andar da Carruagem" foi mesmo selecionado para integrar a programação da categoria "Side Events" no Festival do Novo Bauhaus Europeu, que está a ter lugar em Bruxelas, até domingo, que reúne pessoas de todos os setores de atividade para debater e construir o futuro.

Realiza-se em formato híbrido e inclui performances ao vivo, exposições, atividades participativas e um fórum para o debate e troca de ideias.