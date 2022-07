Aldeia do Cachão é a primeira localidade do País a ser abastecida com gás renovável

Grupo Dourogás avançou, esta terça-feira, com a primeira injeção de biometano na rede de gás natural, em Portugal, na Unidade Autónoma de Gaseificação (UAG) de Urjais, no concelho de Mirandela, junto ao Parque Ambiental, onde se encontra o aterro sanitário do Nordeste Transmontano.

"Até agora, em Portugal, todas as redes de gás natural tinham apenas gás natural fóssil, mas, a partir de hoje, há uma rede que tem uma percentagem de gás renovável: o biometano e a população do Cachão será a primeira do país a ser alimentada por gás renovável", adiantou Nuno Moreira, CEO da Dourogás.

O gás biometano tem origem num projeto pioneiro da Dourogás e da Resíduos do Nordeste (RN) - empresa intermunicipal que gere o sistema de tratamento de resíduos sólidos urbanos do distrito de Bragança - que permite a produção de gás 100% renovável a partir da digestão anaeróbia de resíduos orgânicos que são depositados naquele aterro sanitário.

A RN produz biogás, desde 2011, e fornece a Dourogás, que instalou uma unidade de abastecimento de gás natural a veículos, sobretudo os cerca de 40 camiões do lixo da Resíduos do Nordeste, outros veículos pesados que passam no local, a própria frota de logística do grupo e também viaturas ligeiras de turistas e emigrantes.

Já em 2017, a Dourogás instalou um equipamento que faz a limpeza do biogás do aterro e transforma em biometano para ser substituto do gás natural, que já tem vindo a ser utilizado para abastecer as viaturas da RN.

"Desde 2020, foram criadas as condições regulatórias para se poder iniciar a injeção na rede e com este equipamento que faz o controlo da qualidade e do poder calorífico do biometano, de forma a garantir que este se adequa aos consumidores. Um tubo levará este gás desde o aterro sanitário até ao complexo agroindustrial do Cachão, onde abastecerá dez clientes industriais e cerca de 80 clientes domésticos", adiantou Nuno Moreira.

Ministro do Ambiente elogia projeto pioneiro

O ministro do Ambiente e da Ação Climática sublinhou a importância deste projeto pioneiro em Portugal e o facto de ter sido o Interior a dar o exemplo. "É muito importante que tenha acontecido aqui porque é sinal de que nós temos por todo o país, em todas as regiões, em particular neste território, uma enorme capacidade de inovação e de cooperação regional que permitiu que um momento extraordinário como este aconteça nesta região", afirmou Duarte Cordeiro.

O governante deixou bem claro que este projeto de produção de biometano "está relacionado com dois dos nossos eixos estratégicos de política ambiental, como são a valorização dos resíduos e o desenvolvimento de fontes de energia renováveis e sustentáveis, pois aproveita os biorresíduos, a capacidade dos aterros na produção de biogás e a transformação deste em gases renováveis, que irão reduzir a dependência nacional da importação de gás", sustentou.

Duarte Cordeiro, no parque ambiental de Urjais, onde também presidiu à inauguração da Unidade de Produção para Autoconsumo de Energia Elétrica da Unidade de Tratamento

Mecânico e Biológico da Resíduos do Nordeste, um investimento de cerca de 500 mil euros.

"Com esta unidade, estimamos uma receita de 67 mil euros anuais, já que vamos produzir o equivalente a um consumo de energia de cerca de 140 famílias e sob o ponto de vista ambiental, anualmente, será evitada a emissão de 175 toneladas de CO2, o equivalente a plantar mais de mil árvores", assegurou o presidente da administração da RN, Hernâni Dias.

