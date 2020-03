Aluna de Mirandela que sofreu lesão em aula de Educação Física já teve alta

Fernando Pires Hoje às 10:21 Facebook

A aluna da Escola Secundária de Mirandela que sofreu uma lesão grave na sequência de um incidente numa aula de Educação Física, na passada quarta-feira, teve alta este domingo.

A adolescente de 13 anos tinha sido levada de helicóptero para o Hospital de São João, no Porto, depois de um lance com um colega de turma, durante um jogo de andebol, inserido na aula de Educação Física, lhe ter provocado uma rutura do baço.

A aluna do 8.º ano da escola não chegou a ser submetida a intervenção cirúrgica, dado que a equipa médica conseguiu conter a hemorragia.

A adolescente já se encontra em casa com a família, onde vai ficar em período de recuperação.