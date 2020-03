Aluna sofre ferimentos graves em aula de Educação Física

Fernando Pires Hoje às 18:44 Facebook

Um lance com um colega de turma, durante um jogo de andebol, inserido numa aula de Educação Física, na Escola Secundária de Mirandela, provocou uma rutura do baço grave a uma aluna do 8.º ano.

A estudante teve de ser transportada, de helicóptero, para uma unidade hospitalar do Porto, para ser submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência.

O incidente aconteceu por volta das 13 horas, quando a turma da menor jogava uma partida de andebol, no campo de jogos ao ar livre daquele estabelecimento. "Ao disputar um lance com um colega, ela foi atingida, involuntariamente, com o joelho, na barriga e caiu. Algum tempo depois, começou a sentir muitas dores e a dizer que não se conseguia levantar", contou uma colega.

Depois de ser transportada ao serviço de urgência do hospital de Mirandela, foi-lhe diagnosticada uma rutura do baço, que implicava a necessidade de uma intervenção cirúrgica urgente. Pouco depois das 17 horas, foi decidido acionar o helicóptero do INEM, sediado em Macedo de Cavaleiros, que transportou a jovem a uma unidade hospitalar do Porto.