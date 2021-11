Amianto retirado da escola Luciano Cordeiro em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Já estão a ser removidas as placas de fibrocimento nos blocos da Escola Básica Luciano Cordeiro, em Mirandela, frequentada por cerca de 500 alunos.

Os trabalhos, que serão efetuados de uma forma faseada, tiveram início esta quarta-feira e prolongam-se durante três meses, estimando-se que estejam concluídos no início de fevereiro do próximo ano.

Esta ação insere-se no plano estratégico do município de Mirandela para a remoção do fibrocimento de todos os edifícios públicos. "É um projeto que desenvolvemos em parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, no sentido de remover o fibrocimento que existe na cobertura da escola e que vai implicar um investimento de 195 mil euros, que contempla a remoção integral das placas e a sua substituição por material com outro tipo de eficiência térmica e adequado para edifícios escolares", refere o vice-presidente da autarquia, Orlando Pires.

Como se tratam de materiais potencialmente prejudiciais para a saúde humana, os trabalhos - que serão feitos em parceria com a Associação de Municípios da Terra Quente, cujos técnicos vão fiscalizar a obra, e da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas - requerem a implementação de medidas rigorosas para garantir todas as condições de segurança da comunidade educativa.

A manipulação das placas de fibrocimento será efetuada apenas aos fins de semana e feriados, enquanto os restantes trabalhos vão acontecer em simultâneo com as atividades letivas. "Para isso, reforçamos a escola com mais assistentes operacionais para que as crianças possam ser acompanhadas nos intervalos para que não interfiram no perímetro de segurança no âmbito da obra", pormenoriza Orlando Pires, que solicita a toda a comunidade educativa a melhor compreensão para os próximos três meses, principalmente com o ruído que pode resultar dos trabalhos em alguns momentos.