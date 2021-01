Avançam obras de requalificação na escola de Mirandela

Fernando Pires Hoje às 17:19 Facebook

Por Mirandela, já arrancaram as obras de requalificação do Bloco D da Escola Luciano Cordeiro, um edifício que integra a cantina, a papelaria e o polivalente daquele estabelecimento de ensino, frequentado por cerca de 600 alunos, e que faz parte do Agrupamento de Escolas de Mirandela.

Obras há muito reivindicadas, não só pela degradação do imóvel mas, sobretudo, pelas precárias condições higienossanitárias da cozinha da cantina, que até já levou a ASAE, em dezembro de 2019, a suspender a confeção de refeições.

"Os equipamentos escolares estavam sob a tutela da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, mas com a transferência de competências para o Município, foi possível estabelecer um acordo entre as duas entidades para que fosse incluída uma verba para se avançar com estas obras de requalificação", revela o vice-presidente da câmara de Mirandela.

Orlando Pires adianta que a cozinha vai ser intervencionada ao nível da estrutura física da construção, mas também haverá novos equipamentos, como fornos novos. Já a cantina terá melhores condições térmicas, porque será renovada a cobertura, a caixilharia e o pavimento tal como na papelaria", diz.

Durante o período de obras, que se estima de cinco meses, o Município já tem um plano alternativo de confeção e fornecimento das refeições escolares. "Alugamos a cozinha da casa salesiana de Mirandela, onde serão confecionadas as refeições, depois são transportadas para a escola, onde foi adaptado um espaço contíguo ao pavilhão gimnodesportivo, que garante todas as condições de segurança, salubridade e conforto", afirma Orlando Pires.

As obras têm um custo de 150 mil euros, a cargo da DGESTe e do Município. Prevê-se que estejam concluídas até final de maio deste ano.