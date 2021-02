Bombeiros de Mirandela começaram a ser vacinados

Fernando Pires Hoje às 18:47 Facebook

Esta terça-feira, os dois centros de saúde de Mirandela começam a vacinar contra a covid-19 os idosos com mais de 80 anos e as pessoas com mais de 50 anos e patologias associadas. Vinte e um bombeiros já foram vacinados esta tarde e mais 20 vão receber a primeira dose ainda esta semana.

Para o comandante da corporação dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, este é um momento marcante e que se afigura como "uma espécie de alívio" para os operacionais, que têm estado na linha da frente do combate à pandemia.

"Estes homens e mulheres estavam à espera deste grau de proteção há algum tempo. A vacinação dos bombeiros tem sido protelada, sendo que a nossa expectativa era que se iniciasse a imunização dentro do grupo dos bombeiros, já que são eles que diariamente socorrem e entram nos espaços em que têm de levar esses doentes e fazer as transferências hospitalares. E são eles que acabam por ter o maior contacto com pessoas de risco", lembra Luís Carlos Soares.

Foram vários os critérios tidos em conta para a seleção destes 41 elementos da corporação de Mirandela, como por exemplo o facto de pertencerem às equipas de emergência, de transporte de doentes não urgentes e de intervenção permanente. "Vamos conseguir vacinar o universo do que é o nosso corpo ativo, mas a corporação já foi afetada com vários casos positivos que vão ser incluídos no segundo grupo desta fase de vacinação. E também há alguns elementos que são profissionais de saúde e já tinham garantido a primeira dose", adianta.

Nuno Prada foi um dos bombeiros contemplado com a primeira dose da vacina contra a covid-19, e não esconde que este era um momento há muito aguardado pelos bombeiros. "Finalmente, depois de termos sido postos de parte, agora penso que é o início de um novo caminho, porque era importante estarmos vacinados, vamos esperar que não aconteçam efeitos secundários e esperamos atingir a imunidade de grupo o mais rápido possível", acredita.

Este é o arranque oficial, em Mirandela, da nova fase de vacinação, que também vai integrar as forças de segurança (PSP e GNR), as pessoas com mais de 80 anos e as que têm idade superior a 50 anos, desde que tenham outras patologias associadas. Nos dois centros de saúde de Mirandela, vão começar, esta terça-feira, a ser chamados, por via telefónica, os idosos com mais de 80 anos. Em simultâneo, vão ser notificados os que têm entre os 50 e os 65 anos com doenças associadas. A estes últimos, será inoculada a vacina da AstraZeneca, que, segundo uma norma da DGS, não deve ser preferencialmente utilizada em pessoas com mais de 65 anos, por não existirem ainda estudos sobre a sua eficácia a partir dessa faixa etária.