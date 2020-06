Bombeiros de Mirandela estão preparados para combate aos incêndios, garante a direção

Fernando Pires Hoje às 14:58 Facebook

É a resposta ao comandante da corporação que disse estar em causa o socorro à população depois de ter sido suspensa a equipa de combate a incêndios florestais.

O presidente da direção da Associação dos bombeiros voluntários de Mirandela assegura que a corporação está pronta para garantir a segurança de bens e pessoas do concelho.

É a reação de Marcelo Lago ao comunicado emitido por Luís Soares, comandante em regime de substituição dos bombeiros de Mirandela, que, no início da semana, denunciou que a corporação estava sem equipa de combate a incêndios florestais por ter sido suspensa, colocando em causa o socorro à população.

Num breve comunicado, Marcelo Lago diz que se trata de uma nota para "esclarecer que a segurança de bens e pessoas no concelho está assegurada, como sempre esteve, embora os nossos bombeiros, na sua maioria e sobretudo os mais experientes e com formação adequada, no que concerne a incêndios florestais, nos últimos três anos, não tenham disponibilidade para incorporarem as equipas que são remuneradas com 54 euros, 24 horas", pode ler-se.

O presidente da direção sublinha ainda que os bombeiros "sempre afirmaram disponibilidade em regime de voluntariado para qualquer incêndio florestal no concelho, a qualquer hora do dia ou da noite, como pode ser comprovado nos registos de Incêndios florestais, em anos transatos, sendo que o Estado não tem qualquer despesa com os mesmos", afirma.

Marcelo Lago reitera que "sempre estivemos e vamos continuar a estar disponíveis para servir Mirandela e os concelhos vizinhos, o que vem acontecendo com alguma regularidade atendendo à nossa capacidade operacional, que tem permitido dar resposta às diversas solicitações que nos são feitas".

Refira-se que os bombeiros voluntários de Mirandela são o único corpo ativo do distrito de Bragança que não tem uma equipa de combate aos incêndios florestais, no âmbito do dispositivo especial de combate aos incêndios rurais, conforme o plano de operações de socorro distrital.

A situação foi confirmada pelo comandante do CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) do distrito de Bragança). "É verdade que essa equipa de Mirandela foi suspensa por várias desconformidades e tivemos que alocar uma nova equipa na vila de Torre de Dona Chama, por forma a minimizar a falta de recursos humanos no território do concelho", revela João Noel Afonso sem adiantar que tipo de desconformidades foram identificadas para esta decisão de suspender a equipa.