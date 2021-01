Câmara de Mirandela cria plataforma online de apoio ao comércio local

Fernando Pires Hoje às 11:37 Facebook

O Município de Mirandela anunciou, esta sexta-feira, novas medidas excecionais de apoio económico, onde se destaca a nova plataforma digital "Mirandela Market".

Com data prevista de arranque no início de fevereiro, o portal www.mirandelamarket.pt apresentar-se-á como uma plataforma de venda online, cujo objetivo será "divulgar e comercializar os produtos locais a nível nacional e internacional", adianta a presidente da Câmara de Mirandela.

O acesso será gratuito e aberto a todos os comerciantes com loja e sede na área do concelho de Mirandela e, para além da componente de comercialização, "a plataforma funcionará como uma montra digital de produtos e serviços, promoção de feiras e eventos gastronómicos e a divulgação dos produtores agrícolas locais", explica Júlia Rodrigues.

A autarca socialista considera que esta nova ferramenta de comércio eletrónico "fará chegar a casa dos consumidores dos quatro cantos do país e da diáspora os inúmeros produtos de excelência do concelho de Mirandela, alavancando o volume de vendas dos comércios locais, gravemente afetados economicamente pela pandemia".

No pacote de medidas de apoio económico ao comércio local, a autarquia avança ainda com uma terceira edição do "Cartão Comércio Mirandela", disponibilizando um total de 150 mil euros para este projeto.

"Vai assentar nos moldes das edições anteriores, com a atribuição de 300 euros por comércio aderente e descontos para os detentores deste cartão, mas estão ainda previstos diversos sorteios de cupões de descontos diretos, em comércios aderentes, para os consumidores que já possuam o cartão e para novas adesões", conclui Júlia Rodrigues.

Nas duas edições anteriores desta iniciativa, a autarquia de Mirandela apoiou 478 comércios do concelho.