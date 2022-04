Câmara de Mirandela ordena demolição de prédio com 23 casas

Fernando Pires Hoje às 09:50 Facebook

Tribunal considera ilegal o licenciamento do edifício construído há 24 anos em reserva ecológica. Autarquia diz que não pode fazer mais nada. Moradores surpreendidos.

A Câmara Municipal de Mirandela aprovou a demolição de um edifício com 23 apartamentos e duas lojas por considerar inviável a sua legalização.

Foi a resposta ao que foi solicitada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP), que condenou o Município a proceder à avaliação da viabilidade ou inviabilidade daquele prédio (Quinta do Canal), construído em 1998. A legalização do prédio foi considerada nula por ter sido construído numa zona de reserva ecológica.