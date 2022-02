Casas danificadas por derrocada há oito anos sem solução em Mirandela

Famílias querem que a autarquia de Mirandela reponha imóveis em segurança e receiam tragédia. Caso está emperrado no tribunal.

As cinco famílias que ficaram com as casas casas danificadas por um deslizamento de terras, em Mirandela, em janeiro de 2014 - e impedidos de habitar as suas casas por razões de segurança - estão revoltados com a morosidade da justiça no apuramento das responsabilidades e com a presidente da Câmara, que terá prometido resolver o problema, mas continua a recorrer para os tribunais.

O Município já foi condenado pelo tribunal a executar um plano de obras para evitar o colapso dos edifícios pela omissão do dever de fiscalização e violação das normas urbanísticas. Mas oito anos depois ainda se anda a esgrimir argumentos em tribunal sobre que obras a edilidade deve fazer.