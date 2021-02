Centro de Treino de Ténis de Mesa acolhe 30 atletas sul-americanos em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 17:21 Facebook

Confederação Sul Americana escolheu o Clube Ténis de Mesa de Mirandela - clube português com mais títulos nacionais no setor feminino - para ser parceiro neste projeto que visa aumentar a performance competitiva dos atletas latino-americanos.

Em Mirandela, no distrito de Bragança, está a funcionar, desde o início do ano, um Centro de Treino Internacional de Ténis de Mesa, único na Península Ibérica.

É o resultado de uma parceria entre a Confederação Sul Americana de Ténis de Mesa (CONSUTEME) o Clube Ténis de Mesa (CTM) de Mirandela, o Município e a Junta de Freguesia local.

Nesta primeira fase, que decorre até ao final de março, estão em Mirandela cerca de 30 atletas e treinadores de países como a Argentina, Paraguai, Chile e Porto Rico, com um programa de treinos bidiários com um total de mais de 30 horas por semana.

O diretor técnico da CONSUTEME, que encetou negociações com o clube mirandelense, no início de 2020, ainda antes do aparecimento da pandemia da covid-19, explica que este centro de treino internacional "irá permitir desenvolver a carreira desportiva dos atletas latino-americanos aqui na Europa onde as Ligas têm outra qualidade e competência, através de treinos técnicos, táticos e de preparação física", refere Gustavo Levisman.

"Se os atletas que venham a frequentar este centro tiverem bases e vivam em Mirandela, vão ter a possibilidade, com viagens de uma ou duas horas, de poder jogar o circuito da federação internacional para conquistar pontos para o ranking", acrescenta o argentino que também é o selecionador do seu país.

Quanto à preferência de Mirandela para localizar este centro de treino, Gustavo Levisman explica que "já conhecia o trabalho que tem estado a ser feito aqui, num clube de muita experiência, um dos melhores ao nível de infraestrutura, quantidade de mesas e também porque tem uma excelente equipa em femininos e creio que este é o melhor local para começar este projeto", adianta.

Um dos atletas presentes é o chileno Cristian Dettoni, que prepara presença no torneio de qualificação para os jogos paralímpicos de Tóquio, depois de já ter estado nos jogos de Londres e do Rio de Janeiro. "Parece-me super interessante este projeto e está a ser uma experiência muito positiva. Gosto do nível que existe aqui, com uma planificação de treino muito boa por parte de todo o staff técnico de Mirandela e estou a trabalhar com todo o afinco para poder estar presente em Tóquio", diz o atleta do Chile.

Também Nicole Maleve, de Porto Rico, está com atletas juvenis daquele país e está a gostar bastante da experiência. "Atletas latino-americanos virem à Europa é sempre uma boa oportunidade para subir o nível e conhecimento. Está tudo a correr muito bem, há um programa muito bem delineado e só pode dar certo", confia.

Para o presidente da direção do CTM Mirandela, Isidro Borges, este centro de treino internacional de ténis de mesa "é o concretizar de um sonho" e sublinha a sua mais-valia, também em termos económicos para Mirandela. "É um projeto ambicioso, até mesmo no que pode ser o impacto da economia local que estimo possa chegar ao meio milhão de euros", acredita.

Isidro Borges admite que o pavilhão ainda não está dotado das condições exigíveis para a instalação deste centro de treino internacional, mas está convicto que, "faseadamente, isso irá acontecer com o apoio do Município". O líder do CTM Mirandela acredita que a terceira fase das obras de adaptação estará pronta dentro de três anos com o pavilhão a ter capacidade de poder ter a atuar, em simultâneo, cerca de 100 atletas com equipas multidisciplinares e com os equipamentos de apoio, como um mini-ginásio, um mini-auditório, um gabinete médico e de fisioterapia.

Já para Isidro Manuel, coordenador técnico do Centro de Treino Internacional de Mirandela, esta escolha também é fruto do reconhecimento do notável palmarés do clube transmontano, principalmente no setor feminino, onde lidera o ranking de títulos no campeonato nacional da 1.ª divisão. "Mirandela já e conhecida, a nível nacional, como tendo o melhor clube de ténis de mesa em Portugal, mas queremos colocar a cidade no mapa de um grande centro internacional onde os atletas que têm o hábito de ir para a Alemanha ou Espanha fazer estágios, passem a vir para cá porque Mirandela tem mesmo muita qualidade", refere.