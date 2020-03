Choque em cadeia com sete carros deixa A4 cortada

Glória Lopes e Fernando Pires Hoje às 10:22 Facebook

Um choque em cadeia, esta manhã de quarta-feira, cortou a Autoestrada Transmontana (A4), a cerca de 500 metros do Nó Norte de Mirandela, num acidente com sete veículos, cinco ligeiros de passageiros e dois pesados de mercadorias.

Segundo o oficial de relações públicas do comando da GNR de Bragança, Hernâni Martins, registaram-se dois feridos "à partida leves", que foram transportados para o Hospital de Mirandela.

A circulação está encerrada nesta via rodoviária entre aquela cidade e Murça e o trânsito tem sido desviado. Segundo uma fonte a GNR a colisão que envolveu várias viaturas ocorreu cerca das 7.50 horas. No local chegaram a estar envolvidos no socorro mais de 20 meios humanos apoiados por sete viaturas.

Enquanto não se procede à reabertura da circulação, o trânsito está a ser desviado para o acesso Oeste de Mirandela.