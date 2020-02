Cinco mil litros de rancho para degustar em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Quarta edição do festival gastronómico do prato típico da cidade acontece, este sábado, num mega-almoço promovido pelo município e associação comercial que esperam ter mais de 4000 pessoas.

Cerca de cinco mil litros de rancho, confecionados por 35 restaurantes, vão estar prontos para serem degustados durante o almoço, deste sábado, na quarta edição do festival gastronómico do Rancho de Mirandela, que acontece no mercado municipal.

"Comparativamente ao ano passado, vamos ter disponíveis mais mil litros de rancho", garante Vera Preto, a vereadora Câmara de Mirandela que promove o evento, em parceria com a Associação Comercial e Industrial, que pretende "valorizar este prato típico, cujos ingredientes são à base de grão, massa, batata e carnes, que habitualmente é confecionado por dezenas de restaurantes da cidade, nos dias de feira", adianta a vereadora do Município.

A expectativa da organização é que neste mega almoço marquem presença cerca de 4 mil pessoas. "Como em 2019, vendemos mais de três mil kits e foram consumidos cerca de quatro mil litros de rancho, este ano temos disponíveis mais de 4 mil kits e esperamos receber entre 4 mil a 4500 pessoas", acredita Vera Preto.

Para além da degustação do rancho, este festival gastronómico terá ainda vários expositores de outros produtos regionais e artesanato. "Vamos ter cinco produtores de vinho, duas padarias e mais de uma dezena de espaços de artesanato e várias associações ligadas aos jovens, sem esquecer animação musical, a cargo de grupos do concelho", sublinha.

Para poder degustar o rancho neste mega almoço, os visitantes têm obrigatoriamente de adquirir um kit, por cinco euros, que contém uma malga, uma colher, uma caneca e duas senhas para pão e vinho.