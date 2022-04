Congresso ibérico sobre saúde sexual e relações humanas em Mirandela

Terceira edição promovida pela Associação Território de Afetos começa esta quarta-feira com tertúlia sobre a temática LGBTQ+.

Depois de uma pausa de dois anos, devido à pandemia, está de regresso o congresso ibérico da ATA (Associação Território de Afetos) "A arte de viver bem e saudável" que irá abordar a saúde sexual e as relações humanas nas suas diversas esferas e dinâmicas, e que vai decorrer no mini-auditório do Centro Cultural de Mirandela.

Temáticas que, segundo António Salema, presidente da ATA, com sede em Alfândega da Fé, ainda são consideradas tabu, não só na região transmontana, mas também em todo o país. "Fala-se muito em saúde física e saúde psicológica, mas também se falava pouco de saúde mental, antes da pandemia, já da saúde sexual ainda se fala menos. Existe muito pouca sensibilidade para as questões da saúde", admite.

Do programa deste terceiro congresso, fazem parte workshops, tertúlias, conferências, debates, com um painel de profissionais ligados à saúde e bem-estar e vários testemunhos. "Vamos ter profissionais a abordar estas temáticas, nomeadamente, a sexualidade nas pessoas com deficiência, nos idosos, nas questões LGBTQ+, entre outros temas, e vamos ter opiniões e testemunhos na primeira pessoa, o que vai permitir explorar de uma forma muito interessante o que está a ser feito e estudado na parte da ciência, do conhecimento científico", adianta.

António Salema é psicólogo clínico e terapeuta sexual e reconhece algumas limitações nesta área no que diz respeito às respostas do setor público. "Há dificuldades, até porque a única consulta de sexologia clínica que existe na região é apenas no hospital privado de Mirandela. No serviço público essa consulta não existe. Há muita dificuldade em desmistificar estes assuntos", conclui.

O evento que marca o arranque deste congresso, que conta com a parceria da Unidade Local de Saúde do Nordeste, está agendado para a noite desta quarta-feira, será uma tertúlia sobre a temática LGBTQ+.

O congresso termina na sexta-feira.