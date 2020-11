Desaparecido homem que pescava no rio Tua, PJ investiga

Fernando Pires Hoje às 22:29, atualizado às 22:33 Facebook

Um homem de 32 anos desapareceu, este domingo, enquanto pescava no rio Tua. Ainda são desconhecidos os contornos do desaparecimento. No local onde se encontrava a pescar, há vestígios de sangue. As autoridades colocam dois cenários possíveis: homicídio ou incidente.

Bombeiros, militares da GNR e vários populares procuraram, durante cerca de duas horas, um homem de 32 anos que estava a pescar na margem direita do rio Tua, próximo da aldeia de Valverde da Gestosa, concelho de Mirandela, onde a vítima reside.

Sabe-se apenas que no local onde se encontrava a pescar, conhecido como a zona da "fraga velha", a mais de dois quilómetros da aldeia, "há vestígios de sangue espalhado no chão, uma cana de pesca e uma mochila", pertencente ao homem que está desaparecido, revela fonte da GNR.

Incidente ou homicídio são duas possibilidades que estão em aberto, pelo que também a Polícia Judiciária já foi informada do caso e estará a caminho do local.

O alerta para este caso, ainda sem explicação, foi dado às 19.20 horas. Para o local foram acionados 14 operacionais do Bombeiros Voluntários de Mirandela, com o apoio de seis viaturas e ainda seis militares da GNR. "Batemos uma vasta área nas margens do rio e não encontramos qualquer vestígio, mas as más condições climatéricas [chuva forte] levaram-nos a suspender as buscas e vamos retomar amanhã de manhã", avança o comandante da corporação, Luís Carlos Soares.

Entretanto, uma equipa da GNR de Mirandela vai permanecer no local para preservar os elementos de prova.