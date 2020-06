Despiste violento faz quatro feridos, incluindo criança em estado grave

Fernando Pires Hoje às 19:54 Facebook

Viatura despistou-se e foi embater violentamente contra uma oliveira. Há mais um ferido grave e dois ligeiros.

O despiste de uma viatura ligeira, na estrada nacional 213, às portas de Mirandela, causou, esta quinta-feira à tarde, quatro feridos, dois deles graves - uma criança de 11 anos e uma rapariga de 21 anos - ambos transportados de ambulância para o hospital de Bragança.

"Há ainda mais dois feridos ligeiros, ocupantes da mesma viatura, um deles, um idoso de 74 anos, foi encaminhado para o hospital de Mirandela e o outro para a unidade hospitalar de Bragança", referiu o comandante em regime de substituição dos bombeiros voluntários de Mirandela, Luís Soares.

O acidente aconteceu cerca das 16,15 horas, quando a viatura seguia no sentido Vila Flor/Mirandela e, à entrada da cidade mirandelense, por razões ainda desconhecidas, "entrou em despiste, saiu da via e foi embater com violência contra uma oliveira", adiantou o comandante.

Na viatura seguiam cinco ocupantes, sendo que apenas o condutor não necessitou de qualquer assistência por parte das equipas de socorro. Diga-se que os primeiros a chegar ao acidente, ainda antes do alerta para as autoridades, foram dois bombeiros da corporação mirandelense que estavam de folga e passavam no local.

Nas operações de socorro estiveram 16 operacionais dos bombeiros de Mirandela, com o apoio de seis viaturas e ainda a equipa da ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM.

A PSP de Mirandela esteve no local a tomar conta da ocorrência e a controlar a circulação do trânsito que esteve interditado, nos dois sentidos durante cerca de uma hora.