Direção da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela foi vacinada

É mais um dos muitos casos que, nos últimos dias, têm vindo a público em vários pontos do país, de vacinação, alegadamente, indevida por não estarem incluídos na lista de prioritários da fase inicial do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19.

Agora, sabe-se que os cinco membros efetivos da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela - instituição particular de solidariedade social que gere cinco lares de idosos no concelho - já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, ao mesmo tempo que era aplicada num dos lares da instituição, no Hospital "Lar Bom Samaritano", no dia 21 Janeiro.

Confrontado com o assunto, o Provedor da Santa Casa, Adérito Gomes, apesar de não querer prestar declarações gravadas, confirmou a informação, mas remete explicações para a tomada desta decisão para aquilo que foi dito recentemente pelos representantes da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e os representantes da União das Misericórdias Portuguesas de que os lares terão recebido indicações do Governo para incluir nas listas de vacinação os utentes, funcionários e dirigentes ativos.

Refira-se que as listas feitas pelas IPSS, e que incluíam dirigentes, foram entregues às respetivas autoridades regionais de saúde, responsáveis pela sua validação.

Entretanto, ao que apuramos, os cinco membros da direção da Santa Casa, vão receber a segunda dose da vacina no próximo dia 11 Fevereiro.