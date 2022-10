Dívida de quatro milhões do Estado deixa hemodiálise em risco em Trás-os-Montes

A administração da TECSAM (Tecnologia e Serviços Médicos SA), empresa contratualizada para o serviço de hemodiálise em Trás-os-Montes, diz estar "num beco sem saída", devido a dívidas de entidades estatais, no valor de quatro milhões de euros, o que coloca mesmo em risco a continuação da prestação dos tratamentos. Só a Unidade Local de Saúde do Nordeste tem faturas em atraso há um ano no valor de três milhões.

A administração da TECSAM (Tecnologia e Serviços Médicos SA) - empresa que presta serviços de hemodiálise a mais de duas centenas de doentes com insuficiência renal de Trás-os-Montes e Alto Douro, contratualizados pelo Serviço Nacional de Saúde - está a atravessar uma grave crise financeira, resultante de uma dívida de quatro milhões de euros por parte de entidades estatais, que pode colocar em causa o serviço que presta nos três centros renais da região: Mirandela, Mogadouro e Vila Real.

O diretor executivo da TECSAM conta ao JN que só a Unidade Local de Saúde do Nordeste já deve cerca de três milhões de euros. "A dívida está largamente vencida, já que o último mês que foi pago foi o de novembro de 2021, quando o protocolo estabelecido prevê um pagamento a três meses", adianta Jorge Cruz, acrescentando que a Administração Regional de Saúde do Norte, com 800 mil euros e a ULS da Guarda com 300 mil euros, são as outras duas entidades com dívidas.