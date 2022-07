Dívidas de água chegam a um milhão de euros em Mirandela

Famílias e empresas beneficiárias de moratórias durante pandemia estão a ser notificados para acertar contas. Corte é a próxima medida.

Perto de 10% dos cerca de 14700 titulares de contratos de fornecimento de água, estabelecidos com a Câmara de Mirandela, estão com atraso de vários meses no pagamento das faturas, cuja dívida total "já atinge um milhão de euros", confirmou ao JN a presidente da Autarquia, Júlia Rodrigues.

A edil revela ainda que a maioria das faturas em atraso - que também incluem os valores relativos ao tratamento de resíduos sólidos urbanos e a taxa de saneamento - foram acumuladas ao longo dos dois anos de pandemia da covid-19.