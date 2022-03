Dois detidos por tráfico de droga em Mirandela

O Comando Distrital da PSP de Bragança informou, esta quarta-feira à tarde, que detiveram dois homens por tráfico de estupefacientes, em Mirandela.

Em comunicado, a PSP adianta que as detenções aconteceram no âmbito de um processo de investigação em curso. "Os polícias verificaram movimentações suspeitas dos indivíduos já referenciados tendo, posteriormente, intercetado os indivíduos quando entravam na cidade de Mirandela numa viatura ligeira".

Ainda segundo a nota, quando foi efetuada a abordagem policial, "os suspeitos tentaram desfazer-se do produto estupefaciente, tendo atirado um objeto para o exterior da viatura, verificando tratar-se de uma placa de produto suspeito de ser estupefaciente, nomeadamente haxixe."

Depois de efetuada uma revista pessoal e uma busca à viatura, a PSP apreendeu 100 gramas de haxixe, um moinho com resíduos de estupefaciente, dois telemóveis, uma faca utilizada para corte do produto estupefaciente e uma viatura utilizada para deslocação e transporte dos suspeitos.

Os dois detidos - um com 19 anos de idade e outro com 22 - foram sujeitos a primeiro interrogatório pelo juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Mirandela que decidiu aplicar como medidas de coação: a obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da residência e proibição de frequentar locais conotados com tráfico e consumo de estupefacientes.