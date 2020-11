Dois lares de Mirandela já somam 33 infetados

Fernando Pires Hoje às 17:27 Facebook

Estão confirmados nove casos de infeção do novo coronavírus no lar de idosos do Centro Social e Paroquial da Vila de Torre de Dona Chama, no concelho de Mirandela.

Segundo o diretor daquela instituição, José Rodrigues, nas últimas horas "testaram positivo para a covid-19, três funcionárias e seis utentes do Lar, sendo que apenas dois casos necessitaram de internamento".

É o segundo surto em lares de idosos no concelho de Mirandela, depois de, na semana passada, terem sido detetados 24 casos positivos no lar "Hospitel" da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, onde foi confirmada, na segunda-feira, a morte de um utente de 88 anos que tinha testado positivo, mas que também tinha associadas outras patologias graves.

Entretanto, ontem à noite, mais uma utente da instituição, de 78 anos, "deu entrada no hospital apresentando vários sintomas e, após ter sido submetida a teste de despistagem, acabou por dar positivo", tendo ficado internada na unidade hospitalar, explica o Provedor da Santa Casa, Adérito Gomes.

Sendo assim, o surto no lar "Hospitel" soma agora 24 casos (20 utentes e quatro funcionárias), sendo que dois utentes estão na enfermaria do hospital mirandelense e os restantes estão na área covid-19, criada no piso térreo do edifício daquele lar.