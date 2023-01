Enfermeira reformada morre atropelada numa passadeira em Mirandela

Uma mulher de 67 anos morreu atropelada numa passadeira junto ao antigo quartel dos bombeiros voluntários de Mirandela, ao final da tarde desta quinta-feira.

A vítima, uma enfermeira reformada que exerceu funções no hospital de Mirandela, estava em paragem cardiorrespiratória quando os bombeiros chegaram ao local. "Apesar das manobras de reanimação efetuadas, o óbito foi declarado no serviço de urgência do hospital de Mirandela", revelou o comandante dos bombeiros voluntários de Mirandela.

O acidente aconteceu cerca das 18 horas, quando a vítima e uma amiga atravessavam a passagem para peões e foram colhidas por uma viatura conduzida por uma profissional de saúde.

Para o local foram acionados os bombeiros voluntários locais, com sete operacionais e três viaturas, bem como a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM.

A PSP tomou conta da ocorrência e procede agora às investigações para averiguar os contornos deste acidente mortal.