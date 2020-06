Enfermeiro de Mirandela está curado após 98 dias infetado e dez testes positivos

Fernando Pires Hoje às 18:49 Facebook

Mais de três meses depois de ter testado positivo para a covid-19, um enfermeiro de 35 anos que exerce funções no hospital de Mirandela - o segundo caso positivo diagnosticado no distrito, a 15 de março - está clinicamente curado.

O profissional de saúde esteve durante 98 dias em isolamento, na sua habitação, a maioria do tempo sem qualquer sintoma, e até estava a ser um caso de estudo por parte do Instituto Ricardo Jorge.

Só no domingo é que testou negativo pela segunda vez consecutiva, condição exigida pelas autoridades de saúde para ser considerado como paciente recuperado.

Durante estes mais de três meses, o enfermeiro realizou mais de uma dezena de testes com recurso a zaragatoa - uma espécie de cotonete que retira amostras do nariz e garganta. Todos deram positivo, até este domingo ter testado, finalmente, negativo em duas ocasiões consecutivas.

Com esta recuperação, o concelho de Mirandela regista agora apenas um caso com doença ativa. Um jogador de futebol, com residência em Mirandela, que representa uma das equipas das ligas profissionais do futebol português que testou positivo para o novo coronavírus, durante o fim de semana.